Ученые: Человек стал больше доверять компьютерам, чем другим людям 2 14.04.2021, 17:10

С чем это связано?

Ученые заметили, что люди все чаще полагаются на советы алгоритмов, а не окружающих, принимая простые повседневные решения. С течением времени доверие к компьютерам усиливается, поскольку мы начинаем считать обыденные задачи слишком сложными для человека, пишет Naked science.

Исследователи из Университета Джорджии выяснили, что люди готовы доверять компьютерам больше, чем другим людям. Особенно если речь заходит о слишком сложных и объемных задачах.

Для работы ученые попросили полторы тысячи добровольцев подсчитать число людей на фотографии. А также предложили им сравнить фразы, сказанные людьми и сгенерированные алгоритмом. По мере того как число людей на фотографии росло, считать становилось все труднее. Испытуемые с большей вероятностью начинали следовать предположению, сгенерированному алгоритмом, а не считали самостоятельно.

Также они более скептично относились к подсчетам других респондентов. Участники чаще игнорировали ошибки, сделанные ИИ, но подмечали неточности других добровольцев. Такое поведение сохранялось вне зависимости от того, насколько точными были люди, участвовавшие в эксперименте. «Алгоритмы способны выполнять огромное количество задач. И их перечень растет с каждым днем, — отметил Эрик Богерт, соавтор работы. — Похоже, мы склонны полагаться на них по мере усложнения задачи, и это сильнее, чем надежда на других людей».

Выбор задания для эксперимента не был случайным. Авторы объяснили, что подсчет людей на фотографии — задача, которая становится сложнее с увеличением числа объектов. Кроме того, компьютер способен справиться с ней без некоторой «предвзятости», которая может возникнуть, например при оценке платежеспособности клиентов банка. Также, по мнению ученых, алгоритмы распознавания лиц изучены достаточно хорошо, чтобы исключить серьезные ошибки.

Эта работа была частью более масштабной программы по изучению сотрудничества человека и машины. «Конечная цель в том, чтобы сравнить группы людей и машин, принимающих решения, и оценить поведение человека, а в итоге найти способ, как больше доверять друг другу», — рассказал Аарон Шектер, соавтор статьи. Сейчас команда изучает, как люди относятся к рекомендациям алгоритмов при вынесении творческих и моральных суждений, таких как написание текстов и установление залога заключенных.

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