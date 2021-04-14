закрыть
14 апреля 2021, среда, 20:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пашинян обозначил срок ухода в отставку с поста премьер-министра Армении

2
  • 14.04.2021, 18:35
  • 2,414
Пашинян обозначил срок ухода в отставку с поста премьер-министра Армении

Об этом премьер Армении заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку в конце апреля. Об этом он заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте, передает Aysor.am.

«На седьмой день состоятся выборы нового премьер-министра. Фракция «Мой шаг» выдвинет мою кандидатуру на пост премьер-министра, другие фракции не выдвинут кандидата. Фракция «Мой шаг» не изберет меня премьер-министром», — заявил он.

Во второй раз фракция опять выдвинет его кандидатуру и опять не изберет. По его словам, после этого парламент будет считаться распущенным. Затем будут назначены выборы на 20 июня 2021 года.

О том, что Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, в конце марта сообщил руководитель его аппарата Арсен Торосян. По его словам, это необходимо, чтобы ослабить политическую напряженность и вернуть страну в русло стабильного развития.

Сам Пашинян 28 марта сообщил, что подаст в отставку, «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». В этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера. Пашинян пообещал служить стране еще лучше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина