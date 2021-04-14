Пашинян обозначил срок ухода в отставку с поста премьер-министра Армении 2 14.04.2021, 18:35

2,414

Об этом премьер Армении заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку в конце апреля. Об этом он заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте, передает Aysor.am.

«На седьмой день состоятся выборы нового премьер-министра. Фракция «Мой шаг» выдвинет мою кандидатуру на пост премьер-министра, другие фракции не выдвинут кандидата. Фракция «Мой шаг» не изберет меня премьер-министром», — заявил он.

Во второй раз фракция опять выдвинет его кандидатуру и опять не изберет. По его словам, после этого парламент будет считаться распущенным. Затем будут назначены выборы на 20 июня 2021 года.

О том, что Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, в конце марта сообщил руководитель его аппарата Арсен Торосян. По его словам, это необходимо, чтобы ослабить политическую напряженность и вернуть страну в русло стабильного развития.

Сам Пашинян 28 марта сообщил, что подаст в отставку, «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». В этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера. Пашинян пообещал служить стране еще лучше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».