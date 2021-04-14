Из Беларуси уехали 15% айтишников 14.04.2021, 23:09

Большинство релокантов - элита белорусского IT-сектора.

Как показало анкетирование, из страны уехало 14,8% опрошенных (264 человека). Почти такой же процент релокантов был и в январе. Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Ещё треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя ещё три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше, передает dev.by.

В анкетировании приняли участие 1778 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

По данным анкеты, большинство из уехавших специалистов, почти 90% (89,8%), покинули страну после событий августа 2020 года.

Кто уехал

Большинство релокантов — «элита» белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).

На первом месте в рейтинге релокантов по специальностям — DevOps Engineer. Из всех DevOps Engineer, которые участвовали в анкетировании, 18% уже за границей.

Популярные направления

Польша остается для белорусских айтишников самым популярным вариантом для переезда. Её выбрали больше половины релокантов. Причем за последние три месяца процент уехавших в Польшу айтишников вырос.

Украина и Литва остаются в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников, но с большим отставанием от Польши.

В топ-5 самых популярных локации по итогам апрельского анкетирования оказалась Грузия. Некоторые сотрудники нашли варианты для работы в Испании, Бельгии Сербии, Италии, Черногории, Болгарии.

Когда назад?

Почти 33% ИТ-специалистов пока не определелились, возвращаться ли в Беларусь и когда.

Ещё треть уехавших специалистов не исключают возможности возвращения, но при условии, что в стране нормализуется ситуация. Правда, большинство в этой категории готовы ждать нормализации не больше года-двух.

4 человека сообщили, что вернутся в любом случае: им некомфортно за границей.

30% возвращаться не собираются.

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