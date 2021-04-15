В Беларуси еще три дороги намерены сделать платными 10 15.04.2021, 12:27

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Протяженность платных автодорог увеличится с 1786 км до 1957,8 км.

Еще три участка дорог сделают платными в течение ближайших пяти лет. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси», сообщает «Ежедневный журнал».

Ввести плату за проезд планируется на участке Орша-Витебск дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута). Также станет платным участок Речица-Калинковичи дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин и участок Слуцк – Радково дороги Р-23 Минск – Микашевичи.

В результате протяженность платных автодорог увеличится с 1786 км до 1957,8 км.

Власти полагают, что в 2021-25 годах республиканский бюджет получит от взимания платы за дороги немногим более 1,8 млрд рублей. Отмечается, что данные средства пойдут на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных.

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