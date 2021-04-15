В Украине электронный паспорт приравняли к бумажному 1 15.04.2021, 22:42

фото: alexandr blinov

Зеленский подписал закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1368-ІХ, который приравнивает внутренний и заграничный электронный паспорта гражданина Украины к бумажным аналогам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Е-паспорта можно получить через сервис Дия. Они доступны только гражданам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. В силу закон вступит 23 августа 2021 года.

Закон позволит использовать эти цифровые документы в ж/д и авиа путешествиях по Украине. Также е-паспорт можно будет использовать в больнице, банке, гостинице, ЦНАПе, магазине или по просьбе полиции.

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