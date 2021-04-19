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«На одну пенсию приходилось бы выживать»

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  • 19.04.2021, 13:10
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«На одну пенсию приходилось бы выживать»

Пенсионерка, которая стирает больничное белье, честно рассказала о доходах и расходах.

Барановичская пенсионерка, которая работает машинистом по стирке белья в одном из медицинских учреждений нашего города, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, как коронавирус сказался на зарплате, какие цены и на что ее удивляют, какую сумму тратит на лекарства и на что откладывает деньги:

- Сама я родом из Ганцевичей. Моя мама всегда мечтала, чтобы я стала медсестрой. Поэтому после окончания школы, по напутствию мамы, я отправилась в Барановичи поступать в медицинское училище. Однако вступительные экзамены провалила. А так как возвращаться в Ганцевичи мне не хотелось, я решила хоть где-то «зацепиться» и подала документы в Барановичский технологический техникум на повара-кондитера.

Окончив техникум, я вышла замуж. С мужем мы работали на одном предприятии: он – водителем, я – рабочей в цеху. Когда появились дети, я решила устроиться на другую, более высокооплачиваемую работу. Так я стала кладовщиком, а после меня повысили до заведующей складом. В этой должности я проработала 36 лет, один год уже будучи на пенсии. А потом уволилась.

«Звучит несложно, но попробуй загрузить 20–30 кг белья»

Пенсия у меня 420 рублей, но на такие деньги трудно прожить. Поэтому я устроилась на работу в одно из медицинских учреждений. Как моя мама и хотела, приблизилась к медицине. Я стала машинистом по стирке белья.

Нынешняя работа не сложнее предыдущей, правда, в моем возрасте (мне пошел седьмой десяток) физически справляться уже гораздо тяжелее. Работаю я по графику два через два, что меня более чем устраивает – есть свободное время. В мои обязанности входит прием, стирка и глажка белья. Вроде бы звучит не сложно, но попробуйте загрузить 20–30 кг сухого грязного белья в большую стиральную машину, а потом его, мокрое, вытащить, встряхнуть и погладить.

Белье приходит разное. Есть несколько степеней загрязнения: чистое, чуть-чуть с пятнышком, окровавленное. Если белье слишком испачкано, мы его замачиваем, а затем только все остальное – впрочем, как и в быту. Конечно, все процессы, по большому счету, автоматизированы: машина стирает, центрифуга убирает лишнюю воду, а каландр утюжит белье. Но напарников у меня, чтобы перемещать белье от техники к технике, мало, машины периодически ломаются, и белье приходится самостоятельно возить на тележках. Тяжело.

Пандемия внесла свои изменения

Коронавирус сказался на нашей работе тоже. Теперь мы работаем в полном защитном обмундировании: костюмах, бахилах, масках.

Конечно, ковид отразился и на нашей зарплате – она выросла: раньше мы получали около 350 рублей, сейчас – 600 рублей. Плюс пенсия. На одну зарплату или на одну пенсию приходилось бы выживать, а не жить. Пока есть и то, и другое, денег мне хватает.

Собаке колбасу всегда хорошую беру

Так как я живу одна – дети и внуки мои уже выросли, все самостоятельные, моя помощь им уже особо не нужна – денег мне хватает. И не только на меня, но и на мою собачку. Экономить, как я это делала всю жизнь, теперь не приходится.

За коммуналку отдаю плюс-минус 135 рублей. На мобильный телефон кладу 25 рублей – много болтаю с детьми и внуками.

На продукты в месяц у меня уходит около 200 рублей. Покупки делаю в магазине, расположенном в моем доме, каждые два дня. За один поход могу потратить 50 рублей, а могу и 10, когда как.

Обычно в список моих покупок входят мясо, курица, молочные продукты, хлеб. А также еда для собачки: ему колбаску всегда хорошую беру, по 6–7 рублей за кило. Плюс разные ему вкусняшки, пеленки. Так что только на него в месяц трачу рублей 70.

Красивой хочется быть в любом возрасте

В магазины за обновками сейчас хожу все реже – многое есть. Но иногда балую себя то новыми тапочками, то рубашкой, то шарфиком. Женщине в любом возрасте хочется быть красивой.

Кстати, о красоте: собачку я стригу за 25 рублей в месяц, а моя стрижка стоит всего 10 рублей. Такие вот цены удивительные.

На бытовую химию – порошок, мыло, зубную пасту, моющее – ежемесячно отдаю примерно по 70 рублей. Еще 50 уходит на лекарства: в аптеке беру стандартный пенсионерский набор – таблетки от давления, от сердца.

На работу и с работы езжу на автобусе, иногда, когда уж очень устаю, могу воспользоваться такси.

Еще я много гуляю с собакой. В свой выходной могу выйти в 6 утра, чтобы пройтись со своим маленьким другом. Он счастлив, и для меня это активный образ жизни.

Только раз была в санатории

Несмотря на то, что дети и внуки взрослые, им я всегда стараюсь дать денежку. Ну, а когда у них дни рождения, то это само собой разумеется.

Еще я откладываю деньги на отдых. Хотя бы по Беларуси поездить, посмотреть, посетить интересные места. За свою жизнь я только один раз была в санатории. Не до отдыха было – работала. Поэтому сейчас по 200 рублей в месяц стараюсь отложить.

Зарплаты и пенсии мне на жизнь хватает, но это пока могу работать. А вот когда вынуждена буду оставить работу, то придется как-то выкручиваться.

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