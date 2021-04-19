В Google объединили 24 млн спутниковых снимков и показали, как таяли ледники и росли города 19.04.2021, 20:48

Скриншот: Google Earth / YouTube

Видеофакт.

Компания Google провела крупнейшее с 2017 года обновление платформы Google Earth – сервис Timelapse усовершенствовали и с его помощью объединили 24 млн спутниковых снимков Земли в видео, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 15 апреля.

В интерактивный 4D-файл объединили фотографии, сделанные в период с 1984-го по 2020 год. В компании отметили, что собрали 20 петабайт спутниковых снимков в одну "видеомозаику" размером 4,4 терапикселя – "это эквивалентно 530 тыс. видео в разрешении 4K".

По данным Google, это самое большое видео "нашей планеты на планете".

"Теперь каждый может наблюдать за тем, как проходит время, и стать свидетелем почти 40-летнего изменения планеты. За последние полвека наша планета стала свидетелем стремительных экологических изменений – больше, чем любая другая точка в истории человечества", – сказано в сообщении.

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