В Украине интернет впервые обогнал телевидение, став главным источником новостей 2 2.04.2021, 11:54

Доля украинцев, которые по старинке обращается к ТВ, снизилась до 44 %.

В начале года в Украине произошел тектонический сдвиг — впервые интернет как источник получения соотечественниками информации обошел ТВ. Онлайн-новости несут с собой большую свободу и повышенные риски манипуляций, пишет «Новое время».

Три года назад в жизни Любови Андрущенко, 68‑летней жительницы Запорожья, появился смартфон. Вместе с ним пришли и целые потоки различных новостей из Всемирной сети, которые помогли пенсионерке выйти из‑под влияния телевизора. Последний долгое время формировал политические взгляды Андрущенко, но теперь это осталось в прошлом. «В интернете есть выбор: где искать информацию и как ее воспринимать, — говорит женщина. — С телевизором ты подчиняешься интонации ведущего, и в основном эмоциональный фон меняется. А теперь я отключилась от ящика и стала менее нервной».

«Менее нервным» впервые в своей истории стало все население страны — в январе этого года социологи компании Research&Branding Group зафиксировали прежде небывалое: интернет как источник информации обогнал в глазах украинцев телевидение. Оказалось, что 51 % соотечественников теперь черпают новости из Всемирной сети. Доля же тех, кто по старинке обращается к ТВ, снизилась до 44 %.

Всего лишь год назад пропорция была обратная: сегмент телесмотрителей составлял 54 %, а интернетчиков — 38 %.

Доля тех, кто использует интернет ради получения информации, по данным Research&Branding Group, максимальна на востоке Украины — 56 %. Далее идет центр — 55 %, юг — 49 %, а замыкает этот своеобразный региональный рейтинг запад с его 44 %.

Четче понять, что именно стало главным источником новостей для соотечественников, помогает другое исследование, проведенное USAID‑Internews. Его инициаторы поинтересовались у украинцев, откуда они черпают информацию, позволив дать не один, а несколько вариантов ответов. Телевизор выиграл у новостных сайтов — 52 % против 48 %, но откровенно проиграл № 1 по популярности — социальным сетям: последние назвали главным источником новостей 62 % опрошенных.

Схожие исследования, проведенные в ряде других стран, показывают, что украинцы в этом смысле уникальны: подобный перевес соцсетей редко где встречается. В странах западных демократий, как правило, доминируют новостные сайты, а за ними идет ТВ. А в России, к примеру, телевидение все еще опережает все другие источники информации, хотя соцсети к нему подтягиваются.

То, что ТВ сдало в Украине позиции, Алексей Ляшенко, аналитик Research&Branding Group, объясняет прежде всего расширением проникновения интернета в стране. Если в 2016 году число пользователей Всемирной паутины, по данным Госстата, составляло 14 млн человек, то в 2020‑м — уже 28 млн при населении страны в 37,7 млн.

Падению популярности ТВ способствовал и более легкий доступ к информации, который предоставляют соцсети и интернет в целом. Кроме того, украинцы серьезно вовлечены в политическую жизнь, что отражается на количестве, качестве и направленности онлайн-контента.

Доступ к новостям значительно упростился, констатирует Наталья Лигачева, шеф-редактор интернет-издания Детектор медиа: не нужно сидеть перед телевизором, достаточно использовать то, что почти всегда под рукой, — смартфон или планшет. Тем более что при этом у пользователей возникает чувство свободы выбора, чего у ТВ нет.

«Это мировой тренд, — говорит Лигачева. — Но не нужно забывать и о темной стороне силы: растет число манипуляций мнением, выбором людей и возрастает вероятность получения дезинформации».

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