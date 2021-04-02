Россия начала подготовку к блокировке YouTube 6 2.04.2021, 17:11

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Кампания подготовки к возможной блокировке YouTube в России официально стартовала.

Российский конкурент крупнейшего в мире видео видеохостинга - принадлежащий «Газпром медиа» RuTube - анонсировал масштабный перезапуск своей платформы с добавлением функций американского аналога.

«Полной переработке» подверглись дизайн сайта (он стал больше похож на Youtube) и его интерфейс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление разработчиков.

Стал доступен просмотр контента без регистрации и его монетизация. В бета-версии появились разделы с подкастами и трансляциями, а в ближайшее время пользователям откроется возможность вести стримы.

В третьем квартале Rutube планирует перезапустить мобильное приложение, Smart-TV и добавить возможность загружать подкасты.

Цель - сделать хостинг «не хуже, чем YouTube», говорил в декабре прошлого года глава «Газпром медиа» Александр Жаров.

Американский видеохостинг, где госпропаганда с треском проигрывает конкуренцию за аудиторию, а обращения президента набирают такое количество дислайков, что их приходится скрывать, - попал в опалу в конце прошлого года после того, как заблокировал аккаунты государственных медиа и понизил в выдаче шоу Владимира Соловьева.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, разрешающий Роскомнадзору замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы, которые, по мнению российских чиновников, цензурируют российские госСМИ.

Поведение иностранных IT-гигантов находится «за гранью добра и зла», возмущалась тогда директор департамента госполитики в области СМИ Минцифры Екатерина Ларина. Они «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории», и прибегают к практикам «самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением под видом противодействия фейк ньюз и пропаганде», говорила.

Страх перед интернетом резко вырос у российской власти после протестов в Беларуси.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует обеспечить возможность автономной работы рунета, а также вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ.

В 2019 году Путин заверял, что закон принят на случай, если Запад решит отрезать Россию от интернета. Но спустя два года оборудование, установленное на сетях, было задействано, чтобы замедлить работу Twitter. Роскомнадзор обвинил соцсеть в неудалении противоправной информации.

По мнению Путина, интернет является изобретением спецслужб Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию».

В марте 2021 года президент заявил, что в интернете распространяется детская порнография и призывы к самоубийствам и без регулирования он может «разрушить общество изнутри».

Подготовка инфраструктуры к полной реализации закона «о суверенном интернете» идет в соответствии с графиком и будет закончена до конца 2021 года, сообщал ранее Роскомнадзор.

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