В минском ТЦ «Столица» пустует 4432 квадратных метра 5 2.04.2021, 17:34

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Фото: Максим Малиновский

Не помогло даже снижение ставок на аренду.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как пустуют квадратные метры в торговом центре «Столица». Вообще-то, закат «империи» начался довольно давно, а яркая вспышка 2006—2010-х годов продолжалась ровно до тех пор, пока у душной и дорогой в парковочном плане «подземки» (да еще с платным туалетом) не появились толковые конкуренты, собравшие в одном месте бренды, развлечения и продуктовые гипермаркеты. Чем больше появлялось современных и продуманных ТЦ, тем безжизненнее становились площади «Столицы». Объект не спасало ни расположение (центральнее некуда), ни попытки «либерализации», пишет onliner.by.

Понимая, что дело худо, Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома (а именно оно курирует «Столицу») даже приняло решение снизить ставки (можно только представить, как нелегко это далось). Впрочем, как обычно и случается, официальные расценки «снизили, так снизили»: в 2019-м за «квадрат» просили от 10,07 рубля (в темным дальних углах) до 111,64 рубля в месяц в хороших местах. То есть максимум по курсу того времени — $52, не сказать, чтобы бюджетно. Да еще и в ТЦ, где не ходят толпы.

Ожидаемо (видимо, для всех, кроме принимающих решение) чуда не случилось: со снижением ставок «Столица» не заполнилась радостными арендаторами, за помещения не стали биться на аукционах. Тогда несколько позже было принято еще одно революционное решение: теперь первые два часа парковки в ТЦ — бесплатные, за третий час придется заплатить три рубля, а за четвертый и последующий — всего 50 копеек.

Чтобы понимать, как сейчас обстоят дела в «Столице» и изменилось ли что-то по сравнению с 2019-м, в один из будних дней Onliner спустился под землю с фотоаппаратом. Признаемся, что завышенных ожиданий не было. Расклад по пустым и занятым площадям становится понятен даже из дома. На официальном сайте торгового центра перечислены все свободные пространства. Если верить данным (а не верить им основания нет), то на минус первом, самом проходимом этаже, сейчас свободны семь помещений общей площадью более 390 «квадратов». Причем «свободная касса» есть даже для тех, кто хочет иметь отдельный вход и работать круглосуточно.

Перейдем на средний уровень, который также обычно интересен посетителям. Количество пустых помещений не такое большое — всего восемь, но зато какие площади! Если все сложить, получится впечатляющая цифра — практически 1660 «квадратов». Ух, вот что значит Terranova съехала.

Самым непопулярным у арендаторов оказался минус третий этаж. Нижний уровень во всех смыслах. 15 свободных точек и общая свободная площадь 2382 «квадрата»! Но не будем останавливаться на промежуточных результатах и суммируем все столичные уровни. Итог — 4432 пустых квадратных метра. И это даже больше, чем в 2019-м: тогда искали хозяев 4250 «квадратов». К сожалению, для абсолютного сравнения на сайте не приводится общее количество торговых метров.

Но отметим и позитивные изменения: если два года назад пустые площади пугали нас прозрачными безжизненными витринами, то теперь стекло частично драпируют жизнерадостными картинками. Ну и к тому же в каждом минусе можно найти плюс: отсутствие очередей в примерочные и большого скопления людей на общих территориях кого-то может реально радовать, так что свои почитатели у «Столицы» есть. На этом из хорошего пока все.

— Что касается этого ТЦ, то простого снижения арендной ставки недостаточно, — отмечал еще два года назад управляющий директор Colliers International Belarus Денис Четвериков. — Надо полностью менять подход, искать бизнес-решения, подбирать партнеров, завлекать операторов, привлекать франшизы. Само собой, подключать маркетинг, устраивать мероприятия, которые будут интересны всем. Одним словом, существующий подход не работает.

Если говорить более предметно, то к недостаткам торгового центра, которые находятся «на поверхности», относятся: размеры и глубина магазинов, неудачная конфигурация галерей, отсутствие якорных арендаторов, неочевидный формат объекта, непродуманный пул арендаторов, неграмотная навигация, неоригинальные места общего пользования.

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