В США у въезда на территорию Капитолия протаранили авто полиции 2.04.2021, 21:58

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фото: Reuters

Есть пострадавшие.

Подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения, передает русская служба BBC.

Территория вокруг Капитолийского холма в центре Вашингтона днем в пятницу была полностью блокирована подразделениями полиции, перекрыты входы и выходы из всех зданий Конгресса США.

Незадолго до этого экстренные службы в Вашингтоне сообщили, что неподалеку от одного из зданий произошла стрельба.

Информация об этом не подтвердилась.

Позднее полиция, отвечающая за охрану Капитолия, распространила официальное сообщение о том, что неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения с северной стороны комплекса зданий, совершив наезд на двух офицеров полиции.

"Оба офицера получили ранения. Нападавший задержан. Все трое были доставлены в больницу", - говорится в заявлении.

Тем временем, телеканал Си-Би-эс, сообщил, ссылаясь на свои источники, что злоумышленник скончался. Пока эту информацию власти официально не подтвердили.

Согласно сообщениям, злоумышленник выскочил из машины и начал угрожать прохожим ножом, полицейские открыли огонь и ранили его. Он был доставлен в больницу, также, как и пострадавшие при наезде полицейские.

фото: Getty Images

Как утверждают источники телеканала NBC в правоохранительных органах, водитель легкового автомобиля сначала протаранил внешнее ограждение возле одного из зданий Конгресса. Затем машина сбила двух полицейских, врезавшись в бетонный блок, перегораживающий подъезд к комплексу.

Водитель машины пытался с ножом атаковать полицейских, вынужденных открыть огонь. В результате нападавший был ранен.

Днем в пятницу возле комплекса зданий Конгресса находилось несколько десятков полицейских машин, в небе над Капитолием кружили несколько вертолетов.

Заседания Конгресса в этот день не проводились, но в Капитолии, как обычно, работали сотрудники Конгресса.

Сообщения о "внешней угрозе" законодатели и сотрудники Конгресса в последний раз получили 6 января этого года, перед тем, как сторонники предприняли попытку штурма Капитолия.

В конце марта почти трехметровые заборы и заграждения, воздвигнутые после этого вокруг зданий Конгресса, начали демонтировать.

фото: Reuters

На видео с места происшествия, опубликованного в сети, видны два человека на носилках, которых загружают в скорую помощь, а также летающий в небе вертолет.

Журналист Джейк Шерман, находившийся в это время в Капитолии, опубликовал в "Твиттере" видео садящегося рядом вертолета. "Никогда ничего подобного не видел", - написал он.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

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