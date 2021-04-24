Лукашенко уверен, что его застрелят 107 24.04.2021, 14:25

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На этот случай он подготовит декрет.

Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности «президентских» полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом узурпатор заявил сегодня журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, передает БелТА.

Лукашенко пояснил, что анонсируемые им решения ответят на вопрос: что если оппонентам власти удастся покушение на правителя?

«Скажите, если завтра нет Лукашенко? Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Лукашенко застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, - рассказал Лукашенко. - Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

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