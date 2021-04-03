3 апреля белорусский язык стал государственным в БНР 3.04.2021, 13:36

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Госслужащие при этом должны знать четыре языка.

25 марта 1918 года Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда объявил, что пять губерний Северо-Западной края (Минская, Виленская, Гродненская, Витебская, Могилевская), где большинство населения составляют белорусы, с этого дня соединяются в независимое государство — Белорусскую Народную Республику (БНР). А сам Комитет с этого дня является правительством — Народным секретариатом БНР, пишет сайт euroradio.pl.

3 апреля Народный секретариат опубликовал сообщение, что государственным и обязательным для всех граждан языком в БНР становится белорусский. Русские, поляки, евреи имеют право пользоваться своими языками в общении с государственными учреждениями — и устно, и письменно. Чиновники должны знать все четыре языка или использовать переводчиков.

Главную роль в формирования нормативного белорусского языка сыграли следующие явления.

В 1918 г. была издана в Вильне «Белорусская грамматика для школ» Бронислава Тарашкевича. Он создал ее в Петербурге под руководством выдающихся ученых — академиков Алексея Шахматова и Ефима Карского. За 15 лет она издавалась шесть раз и оставалась главным учебником родного языка для всех белорусов независимо от возраста. («Практическая грамматика белорусского языка» Язепа Лесика, изданная в 1921 году, и близко не имела такой популярности). Только в 1934-м в БССР «тарашкевицу» сменило новое правописание белорусского языка. Но тарашкевица осталась в Западной Беларуси и среди эмиграции.

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