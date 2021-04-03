Умер бывший гендиректор «Беларусьфильма» 3.04.2021, 13:59

Фото: tut.by

Свою работу в киноиндустрии он начал в 1980 году.

На 63-м году жизни скончался бывший гендиректор «Беларусьфильма» Игорь Поршнев. Об этом сообщают его родные и друзья, пишет сайт tut.by.

Игорь Поршнев родился 3 июля 1958 года в Минске. Окончил среднюю школу № 115 на улице Кедышко. Его отец — Валентин Поршнев, директор многих лент «Беларусьфильма»: «Впереди — крутой поворот», «Москва — Генуя», «Хроника ночи».

Свою работу на «Беларусьфильме» Игорь Поршнев начал в 1980-м, сразу после того как окончил экономический факультет ВГИКа в Москве. Его кандидатуру на должность гендиректора киностудии его согласовали в августе 2015 года. На этой позиции он проработал до марта 2018 года.

Игорь Поршнев снимался в российских сериалах и кинолентах, а также в белорусско-российском сериале «Ускоренная помощь».

В конце 1990-х работал продюсером на российских телеканалах ОРТ, РТР, НТВ. Затем основал несколько частных кинокомпаний — «Покровские ворота» и «Юнайтед Филм Компани».

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