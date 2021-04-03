Как обломки «Искандеров» повлияют на отношения Азербайджана и РФ 3 3.04.2021, 20:32

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Назревает громкий скандал.

Азербайджан предоставил на суд общественности обломки ракет «Искандер», которые были найдены в городе Шуша. Вопрос — кто запустил ракеты, предположительно, «Искандер-М»? Об этом пишет в своем Facebook украинский военный журналист Роман Бочкала.

Армянская сторона открещивается. Как же мол на свою же «святую землю» бомбовые удары мы могли наносить? Да и в арсенале у армян «Искандер-Э» — единственная система, способная выпускать ракеты с такой частотой.

Больше напоминает работу России. По информации BBC News, судя по маркировке, ракеты не представляли собой экспортный вариант, а были предназначены для использования российскими военными.

Хотя «усы путина» уже успели опровергнуть причастность РФ к данной истории. Кто бы сомневался… Но очевидно, что кто-то сильно облажался.

Стремительная спецоперация по освобождению Шуши лишила провокаторов возможности зачистить территорию от обломков. Российско-армянская сторона явно не ожидала, что Баку возьмет город под контроль. Да еще и так быстро.

Эта история способна существенно охладить отношения Азербайджана и России. И без того далеко не идеальные, а скорее — рабочие.

По данным моих источников, Баку будет требовать серьезного разбирательства. И, если понадобиться, с привлечением международных экспертов.

В полку украинских союзников, осуждающих акты российской военной агрессии, прибыло, пишет журналист.

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