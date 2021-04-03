Работники «Белнефтехима»: Санкции США работают даже не вступив в силу 12 3.04.2021, 21:19

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Фото: ТАСС

Концерну грозят гигантские убытки.

26 апреля вступают в силу американские санкции против концерна «Белнефтехим». О том, почему эти санкции гораздо серьёзнее, чем все предыдущие, телеграм-каналу Nexta пишут сами работники концерна:

«Работаю на одном из заводов «Белнефтехима». Что могу сказать, санкции США в том виде, в котором их описали в новостях, а именно немедленный разрыв со всеми партнёрами белорусских заводов и арест их активов по всему миру, работают. Причём работают ещё даже не вводившись.

Мы закупаем очень много сырья из Китая и продаём прилично продукции в Европу. Так вот, сейчас в экстренном порядке переводят все морские грузоперевозки из Литвы в Питер. Но тут есть нюанс, что океанские контейнеровозы не идут в Питер. Они довозят контейнеры в Роттердам или Гамбург, а оттуда их доставляют уже в Балтику. Соответственно есть большая вероятность ареста груза в Европе. А через Новороссийск и Чёрное море везти почти в 2 раза дороже.

Это, естественно, отразится на себестоимости, и чтобы снизить цену нужно оптимизировать расходы. Как это можно сделать? Ввести энергосберегающие технологии, робототехнику и так далее. Но мы же в Беларуси. Уже сократился размер премий, пока только премий. Но если ситуация не нормализуется, то убытки конкретно для нашего только завода будут гигантскими. Зарплаты рабочих будут падать, реальная покупательская способность тоже падать. Ценовое регулирование не способствует снижению стоимости товаров, потому что цены на сырьё и транспорт с производством никто не заморозил, это грозит дефицитом или ростом цен на нерегулируемые товары, а их тоже немало. Внутренний рынок не вытянет весь объём реализации, а внешний, в том числе российский, — под большим вопросом.

Что в итоге, глубокий и затяжной экономический кризис, дефолт. Готова ли Россия и дальше выкидывать миллиарды долларов в чёрную дыру? Вопрос открытый».

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