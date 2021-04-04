Эксперт: Между США и ЕС может начаться соревнование по введению санкций против режима Лукашенко 4.04.2021, 8:25

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Под удар может попасть вся внешняя торговля компаний, попавших в список.

Известный экономист Сергей Чалый в свежем выпуске «Чалый Live» рассказал об инициативе Госдепа и контрсанкциях Минска, пишет «Салiдарнасць».

— С точки зрения США, происходящее сейчас, это продолжение истории 2010 года.

Чалый напомнил, что в 2015-м санкции со стороны США были приостановлены, после того, как были освобождены все политзаключенные. В последующие годы они последовательно приостанавливались.

По мнению аналитика, Вашингтон исходит из логики, что период относительной нормализации отношений Минска с Западом закончился откатом белорусских властей к прежним практикам, с которых они когда-то стартовали, но в гораздо больших масштабах. В масштабах, когда преследуется не только гражданское общество, а общество в целом. Когда кандидатов в президенты начинают садить на старте кампании, не дожидаясь итогового голосования.

— Это одна длинная история с точки зрения страны, которая может мыслить длинными категориями. И, конечно же, это чрезвычайно важная история, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что процедура внесения изменений в санкции, мораторий на которые сейчас снимается, такова, что их можно будет едва ли не в оперативном порядке расширять:

— И это еще раз говорит о том, что эти санкции гораздо более опасны, чем высказывания озабоченности нарушением прав человека, относительно того, как действуют страны ЕС.

С учетом того, как американцы умеют контролировать практически все денежные потоки, происходящие в долларах, это означает, что под угрозой окажется любая внешняя торговля компаний в этом санкционном списке, говорит Чалый.

Кроме того, аналитик не исключает соревновательного момента. По его мнению, вслед за США страны Европейского Союза могут усилить санкционное давление на белорусские власти:

— Есть сейчас некое негласное соперничество между ЕС и США в том, кто сегодня является главным защитником тех самых прав человека на международном пространстве. (…) Нежелание упустить пальму первенства может привести к тому, что будет что-то вроде социалистического соревнования — кто более ревностно будет следить за тем, насколько практики, применяемые внутри Беларуси, соответствуют международным нормам.

Власти страны тем временем, отмечает экономист, делают все, чтобы сжечь для себя все пути отступления.

Отвечая на вопрос о контрсанкциях, Сергей Чалый высказал следующую версию:

— Суда по тому, как и где они были объявлены, после каких совещаний и каким был состав их участников, у меня есть ощущение, что решение о контрсанкциях было абсолютным экспромтом. Это чрезвычайно важное, серьезное экономическое решение. Меняющее условия хозяйствования практически всех экономических субъектов внутри страны. Такие вещи готовятся очень тщательно. Нужно определить, кто наши враги, против каких товарных позиций нужно наносить удары.

На деле же, отмечает эксперт, сперва было заявлено о мерах в отношении стран, которые ввели против нас санкции, а вслед за этим премьер-министр заговорил о сверхточечных и адресных санкциях и о том, что правительство еще спустя какое-то время отработает конкретный санкционный список.

— Какой из этого можно сделать вывод? Решение было явно политическим, без расчета экономических последствий. Это один момент. Второе — очевидно, что здесь другого мотива кроме мести не было. Мол, давайте мы хоть что-то сделаем. Правда, в большинстве случаев все, что мы могли бы сделать, это будет из серии «давайте бомбить Воложин».

Сергей Чалый делает вывод, что в ситуации, когда ответные меры очевидно не будут иметь для их адресатов никаких серьезных последствий, единственная их цель — реверанс в сторону России:

— Символический шаг, которым власти показывают: «Смотрите, у нас общий враг. Мы готовы страдать вместе с вами. Смотрите, мы тоже находимся в положении осажденной крепости».