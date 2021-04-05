Навального перевели в медсанчасть колонии 5.04.2021, 21:50

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Алексей Навальный

Фото: AP

У российского политика повышенная температура и кашель.

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали. У него поднялась температура до 38,1 и появился кашель.

Об этом сообщают пропагандисты «Известий».

У него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию.

В понедельник, 5 апреля, через своих адвокатов он сообщил, что в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом.

Политик уточнил, что в репортажах российских пропагандистов говорят, что он якобы сидит в идеальных условиях и «пищей, как в ресторане». Он объяснил, что в этих словах нет «ни слова правды».

«Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств», — утверждает оппозиционер.

Он также рассказал, что в колонии заключенным практически не дают еды, которая содержит белок. Заключенных кормят кашей, которая «похожа на клей».

Оппозиционер в конце своего обращения заявил, что продолжает голодовку.

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