Белорусские посольства закроют в ряде стран мира

Белорусские посольства закроют в ряде стран мира15
- 6.04.2021, 18:31
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Об этом заявил глава лукашенковского МИДа Макей.
Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей рассказал, что белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Об этом сообщает БелТА.
- В нескольких странах мира как минимум мы закроем наши посольства. Сделаем это там, где видим, что уже на протяжении продолжительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, - отметил Макей.