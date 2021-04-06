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Белорусские посольства закроют в ряде стран мира

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  • 6.04.2021, 18:31
  • 12,286
Белорусские посольства закроют в ряде стран мира

Об этом заявил глава лукашенковского МИДа Макей.

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей рассказал, что белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Об этом сообщает БелТА.

- В нескольких странах мира как минимум мы закроем наши посольства. Сделаем это там, где видим, что уже на протяжении продолжительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, - отметил Макей.

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