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Основатель Telegram оказался самым богатым жителем Дубая

  • 6.04.2021, 20:04
  • 1,644
Основатель Telegram оказался самым богатым жителем Дубая
Павел Дуров

Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал 112-м в списке мировых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.

При этом россиянин оказался самым богатым жителем Дубая. У идущего следом за ним уроженца Индии, владельца LuLu Group International Юсуффа Али, состояние составляет 4,8 миллиарда долларов.

Также Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей России, попав сразу на девятое место. Годом ранее издание оценивало его состояние в 3,4 миллиарда долларов.

В мировом рейтинге первое место с результатом 177 миллиардов долларов занимает владелец Amazon Джефф Безос. Следом за ним идет Илон Маск, чье состояние выросло до 151 миллиарда.

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