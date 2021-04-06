В Польше самая низкая безработица в ЕС 6.04.2021, 21:08

У Польши есть шанс пережить кризис лучше других стран ЕС.

Согласно данным, опубликованным статистической службой Европейского союза Eurostat, безработица в Польше в феврале составила 3,1% и была самой низкой во всем Европейском союзе. Чешская Республика следует сразу за Польшей с безработицей на уровне 3,2%, передает «Радио Польша».

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании — 16,1% и в Италии — 10,2%. Уровень безработицы во всем Евросоюзе в феврале этого года составил 7,5%, а в странах еврозоны — 8,3%.

По оценкам Eurostat, в феврале почти 16 миллионов граждан Европейского союза остались без работы. Это на 34 000 больше по сравнению с январем этого года и почти на 2 миллиона больше по сравнению с февралем прошлого года.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер комментируя эти данные, заявил: «У Польши есть шанс пережить кризис лучше других стран ЕС. Правительство продолжит принимать меры по сохранению рабочих мест, и это одна из важнейших задач правительства». Пётр Мюллер подчеркнул, что не следует экономить, осуществляя эту задачу.

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