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Резервы России упали рекордно с 2018 года

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  • 7.04.2021, 21:37
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Резервы России упали рекордно с 2018 года

Половина потерь – на золоте и юанях.

Март принес Банку России рекордное с 2018 года сокращение золотовалютных резервов.

Несмотря на то, что ЦБ РФ ежедневно покупает валюту для пополнения Фонда национального благосостояния и в прошлом месяце пополнил кубышку на 2 млрд долларов, передает finanz.ru.

Тем не менее, ЗВР под управлением центробанка сократились на 13 млрд долларов и оказались на минимуме с июля прошлого года - 573,322 млрд долларов.

Почти 40% потерь резервами принесло золото. На начало месяца ЦБ держал 73,8 млн тройских унций, которые стоили 130,3 млрд долларов.

Но падение цены золота, которое в марте обновило 9-месячный минимум, отрезало от этих инвестиций 5,1 млрд долларов. В денежном выражении золотой запас ЦБ похудел до минимума за год - 120,287 млрд долларов.

Снова в головную боль для российских финансовых властей превращается юань. Следуя установке Кремля на восточный разворот экономики, ЦБ перевел 15% своих резервов в китайскую валюту, а феврале 2021-го его примеру последовал Минфин.

Всего около 87 млрд долларов российских резервов (включая ФНБ) оказалось вложено в юань, который в марте снова начал дешеветь. Снижение курса на 1,7%, рекордное с августа 2019 года, принесло около 1,3 млрд долларов курсового убытка Минфину и центробанку.

Оставшиеся 6,6 млрд долларов ЦБ потерял на снижение курсов остальных валют, в которые вложены ЗВР. В марте евро (29% резервов) подешевел на 3%, британский фунт - на 1,2%, а индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, обновил максимум с ноября прошлого года.

Доллар укрепляется на фоне оптимистичных прогнозов по американской экономике: МВФ ожидает, что США станут единственной развитой страной, которая к концу 2021 года полностью восстановится от последствий пандемии.

По прогнозу фонда, американский ВВП после просадка на 3,5% вырастет на 6%, благодаря трем пакетам вливаний в экономику - на 3 трлн долларов при администрации Дональда Трампа и еще 2 трлн при Джо Байдене.

Рост доходностей американских государственных облигаций ударил по низкодоходным валютам - евро, иене и швейцарскому франку, но в апреле этот процесс развернулся, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Ставки по 10-летним казначейским бумагам, достигавшие 1,77% снизились до 1,64%, а индекс доллара сдает позиции на форексе. Возможно, рынок поверил в прогнозы ФРС по инфляции и экономическому росту в США: короткий перегрев инфляции, а затем быстрое затихание из-за предполагаемого отсутствия новых крупных пакетов стимулирования после текущего квартала, говорит Харди.

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