Алексей Навальный: Я выигрываю эпический бой Алексей Навальный

7.04.2021, 22:08

Алексей Навальный

Фото: navalny / Instagram

Российский политик призвал не сдаваться в важных битвах.

Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы.

В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка?

С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты.

Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Удивляет только примитивность подхода.

Очень правильным решением было с первого дня голодовки вообще не заходить на кухню без сотрудника с включенным видеорегистратором. Попить можно только на кухне. Я захожу, пью из «бачка для питьевой воды», меня в этот момент снимают, я выхожу. И ни к каким сумкам не подхожу один.

Поэтому, когда на всех каналах кремлевских СМИ вышли репортажи: «Навальный тайком ест печеньки», и ЗЭК, и даже сотрудники сказали: ну и вранье.

Все видят, что у меня на 100% хардкорная тюремная голодовка. Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленой воды, сока, витаминов и т.д. Только вода.

⠀И история вам:

Разговариваю с адвокатом на днях.

Он: они обычно подсаживают к голодающему человека и загоняют ему море курицы. Чтоб жарил и ел ее на глазах у протестующего.

Я смеюсь: не, это слишком, да и невозможно у нас в принципе. На кухне готовить запрещено и не на чем. Только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом. Ее ни купить, ни в передаче получить нельзя.

⠀И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный «дневальный» и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!

⠀

Я ухмыльнулся и подумал, что это у них инструкция такая. А потом подумал еще и понял: нет, это просто то, во что они свято верят. Суть этой власти.

Никто и никогда не будет отстаивать свои принципы и бороться за свои права, если — вот же она, совсем рядом, вкусная жареная курочка.

Вся банда воров от Путина и его министров до холуев внизу системы искренне не верят, что выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи. Еда, деньги, роскошь, автомобили и дворцы соблазнят любого. Кто заявляет обратное — прикидывается.

«Пойдем, Лех, там много еще. Похаваем с пацанами. Слышишь… ммм… какой запах. Брось ты, ничего не добьешься же».

Спасибо, конечно, но я, знаете ли, не готов покорно взирать на наглую рожу, живущую на деньги налогоплательщиков и говорящую мне:

- Ваш диагноз мы вам говорить не обязаны

- Результаты вашего МРТ для нас, а не для вас

- Нет, ваши лекарства не передадим, можете сколько угодно тыкать в пункты закона о том, что имеете право пригласить врача. Сюда никто не приедет, и ничего вы не добьетесь.

В этот момент я понимаю: а ведь прямо сейчас то же самое выслушивают десятки тысяч людей. И в тюрьмах, и на воле тоже. Они буквально умирают без медицинской помощи. Они не известны, их никто не защитит, никто о них не вспомнит, никто не бросит за них вызов этой лживой бесчеловечной системе. И сразу выигрываю эпический бой, в которой мой дух противостоит тюремной курице.

Ну и вы тоже не сдавайтесь в важных битвах.

Алексей Навальный, Instagram

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