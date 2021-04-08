Американский рэпер Will.i.am создал «умную» маску от коронавируса 8.04.2021, 8:28

Фото: honeywell.com

Дизайн для нее придумал один из авторов моделей скафандров для SpaceX.

Рэпер Уильям Джеймс Адамс, известный как Will.i.am, совместно с компанией Honeywell создал высокотехнологичную маску Xupermask.

Honeywell — американская компания, занимающаяся аэрокосмическим оборудованием, а также разрабатывающая технологии для эксплуатации зданий.

Специалисты из Honeywell вместе с рэпером Will.i.am, основателем музыкальной группы Black Eyed Peas, выпустили «умную» маску, дизайн для которой в стиле киберпанк разработал Хосе Фернандес — один из создателей скафандров для компании SpaceX Илона Маска, пишет The New York.

Маска имеет три двухскоростные вентилятора и систему фильтрации от HEPA, что обеспечивает качественную защиту от вирусов. Более того, в маску установлены микрофоны, беспроводные шумоподавляющие наушники, светодиодные лампы для ночного времени, а также функция Bluetooth.

Маска работает от аккумуляторной батареи, зарядки которой хватает на 7 часов.

Xupermask выпускается в двух цветах (черном и белом) и двух размерах, а цена «умной» маски составляет 299 долларов.

Создатели убеждены, что с распространением вакцин спрос на маски не исчезнет, а ношение маски в общественных местах станет общепринятой нормой.

Will.i.am отмечает, что обычные маски имеют проблемы с функциональностью, так как в них жарко, неудобно разговаривать по телефону и пользоваться наушниками. Все эти проблемы как раз и решает «умная» маска Xupermask.

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