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Twitter обсуждал покупку Clubhouse за четыре миллиарда долларов

  • 8.04.2021, 10:26
Twitter обсуждал покупку Clubhouse за четыре миллиарда долларов

Сейчас переговоры больше не ведутся.

Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении соцсети Clubhouse. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет «Новая газета».

Компании оценили потенциальную стоимость Clubhouse примерно в 4 млрд долларов. Сейчас переговоры больше не ведутся, неясно, почему они застопорились, сообщает агентство. Представитель Twitter отказался от комментариев, представитель Clubhouse не ответил на запрос.

Ранее, 6 апреля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов в размере 4 млрд долларов. Кто мог бы выступить инвестором, не сообщалось.

В марте соцсеть Twitter анонсировала скорый выпуск нового приложения для аудиочатов Spaces, похожего на Clubhouse. В конце февраля приложение тестировали 1 тыс. пользователей, в нем принимали в том числе пользователи устройств на базе Android.

Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение — «инвайт» — от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сейчас приложение доступно только на iOS.

Разработчик из Петербурга Григорий Клюшников в ферврале создал неофициальное приложение Clubhouse для Android. Разработка заняла у Клюшникова полтора дня. В описании приложения сказано, что его разработка — «скорее вынужденная мера до того, как Clubhouse выпустит свое официальное приложение для Android».

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