В России начались проблемы из-за оборудования для «суверенного интернета» 2 9.04.2021, 11:47

Речь идет о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

В сетях крупных российских операторов связи начали происходить сбои из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях.

По информации издания, в марте сбой произошел у оператора «Обит» из-за системы для фильтрации интернет-трафика (DPI), установленной Роскомнадзором. Чтобы перезапустить работу сети, работникам оператора пришлось отключить оборудование Роскомнадзора.

В ведомстве заявили изданию, что работу оборудования фильтрации трафика удалось восстановить за три часа. Также в Роскомнадзоре уточнили, что изменение параметров работы систем может повлечь штраф до миллиона рублей как нарушение закона о «суверенном интернете». В Минцифры заявили, что за сбои отвечают владельцы инфраструктуры. При этом системами фильтрации трафика владеет Роскомнадзор.

Проблемы из-за оборудования Роскомнадзора возникли также у всех операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 и «Ростелекома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 19 марта, на недоступность которых жаловались пользователи на портале Downdetector. «Ростелеком» уточнял, что авария была зафиксирована на сети одного из зарубежных провайдеров, однако источники «Коммерсанта» утверждают, что проблема была на российской стороне.

Технология DPI, которая могла вызвать сбои, в том числе используется для замедления твиттера. В первый день замедления трафика в соцсети произошел сбой в работе «Ростелекома», стали недоступны сайты Кремля, правительства, Следственного комитета и нескольких министерств. Кроме того, с перебоями работали сервисы Google и принадлежащий компании YouTube. Участники рынка связывали это именно с работай систем фильтрации трафика.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете». Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

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