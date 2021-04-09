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ЕБРР больше не рассматривает инвестиции в государственные проекты Беларуси

  • 9.04.2021, 18:28
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ЕБРР больше не рассматривает инвестиции в государственные проекты Беларуси

ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в стране.

Европейский банк реконструкции и развития не рассматривает новые инвестиции в государственные проекты Беларуси. Об этом говорится в официальном письме, которое получил Павел Латушко, передает euroradio.fm.

26 марта политик прислал письмо в ЕБРР, обращая внимание на массовые и системные репрессии со стороны белорусского режима. Глава Народного антикризисного управления заявил, что международные финансовые институты в таких условиях могут помочь остановить репрессии, если будут отказываться от любых контактов с нынешней властью.

"ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси, внимательно следит за развитием событий в стране. Теперь мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси", — говорится в письме, которое подписал генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кватрочокке.

фото: epravda.com.ua
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