«Обвинения в терроризме Лукашенко не сможет пережить» 3 10.05.2021, 8:39

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фото: dpa

C ним просто перестанут вести все дела.

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко.

По словам белорусского активиста Антона Малкина, иск в прокуратуру Германии является для его инициаторов не самоцелью, а лишь первым этапом на пути признания режима Лукашенко террористической организацией. "Объявление Лукашенко террористом может быть ультимативным инструментом не просто давления на него, а сноса режима, - заявил Малкин в интервью "Немецкой волне".

По его выражению, обвинения в преступлении против человечности и в терроризме Лукашенко не сможет пережить: "Если сейчас у него есть еще какое-то лобби, какой-то бизнес, который он с кем-то ведет, какие-то политические и экономические связи, то уже сейчас (после публикации новости об иске. - Ред.) эта поддержка ослабла. Всем понятно, что он человек временный, а тем, кто с ним сейчас будет вести дела, потом отвечать за это еще очень много лет".

Пострадавший от пыток Кацпер Синицкий также считает правильными шагом попытку добиться признания режима Лукашенко терроритическим. "Поэтому я тоже в этом участвую и буду давать показания, добиваться справедливости для белорусов и для себя лично", - подчеркивает молодой журналист. Он надеется, что этот иск поможет привлечь дополнительное международное внимание к Беларуси и повлияет на нынешнюю ситуацию с репрессиями в стране. Для Синицкого важно, чтобы белорусы понимали, что если не могут в подобных случаях обратиться в суд на родине, то они могут попытаться это сделать в другой стране.

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