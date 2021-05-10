В России сухогруз сел на мель и заблокировал Волго-Каспийский канал 2 10.05.2021, 10:44

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иллюстрационное фото

Судно следовало в иранский порт Амирабад.

В России теплоход Порт Оля-4 сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала и заблокировал движение по нему. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Астраханской области.

"Сигнал об инциденте в северной части Каспийского моря поступил в 02:15 ночи. По данным МЧС, никто не пострадал, у экипажа есть запас продовольствия. Корпус теплохода не поврежден, загрязнение акватории не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Судно следовало в иранский порт Амирабад. Его попытаются снять с мели после улучшения метеоусловий.

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