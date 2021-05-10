Успех «зеленых»: что известно об Анналене Бербок, которая может стать канцлером Германии 1 10.05.2021, 11:39

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Анналена Бербок

Фото: Jörg Carstensen

Потенциальный канцлер — большой противник строительства газопровода «Северный поток-2».

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство — и страну ждут большие перемены. Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера и, по сути, руководила страной с 2005 года, еще в 2018 году заявила, что покинет пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и после этих выборов не будет претендовать на должность канцлера, пишет «Новая газета».

Кандидатом ХДС в канцлеры на этих выборах выступит 60-летний Армин Лашет, нынешний глава партии, председатель правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и сторонник курса Меркель. Но за пост главы федерального правительства ему предстоит побороться с кандидатами других партий — прежде всего, с «зелеными», от которых идет 40-летняя Анналена Бербок, практически новичок в федеральной политике. Хотя Бербок — политик менее опытный, ее шансы в конечном итоге стать канцлером довольно высоки. Уже сейчас, по данным последних опросов, ХДС и «зеленые» идут ноздря в ноздрю.

Кто такая Анналена Бербок

Кандидат в канцлеры родилась в 1980 году в деревне под Ганновером. Воспитывалась в духе евангелическо-лютеранских традиций: сейчас, по словам самой Бербок, она не является активной прихожанкой, но «идея единения чрезвычайно важна» для нее. В детстве профессионально занималась спортом, изучала политологию и международное право в Гамбурге и Лондоне. Сейчас живет в Потсдаме с мужем и двумя дочерьми — 5 и 6 лет.

Политическая карьера Анналены Бербок началась в 2005 году, когда она в возрасте 25 лет примкнула к партии «зеленых». Уже в 2008 году Бербок стала советником по внешней политике и политике безопасности парламентской фракции «зеленых», а в 2009 году стала сопредседателем регионального отделения партии в Бранденбурге. В 2013 году Анналена Бербок была единственной представительницей своей партии из Бранденбурга в Бундестаге.

В 2018 году Бербок, до этого, в основном, занимавшаяся региональными вопросами, решила побороться за кресло председателя всей партии и набрала практически равное количество голосов со своим однопартийцем Робертом Хабеком, который охарактеризовал ее как «воинственную, целеустремленную, волевую женщину». В итоге впервые в истории партию возглавили сразу два человека — Бербок и Хабек. Оба принадлежат к крылу «реалос» — группе «зеленых», которые выступают за умеренную «зеленую» политику, которую реально проводить внутри действующей системы. В этом они противопоставляют себя крылу «фундис» — экологическим фундаменталистам.

При этом, в отличие от большинства других кандидатов на пост канцлера, у Бербок нет опыта работы в федеральном правительстве.

Успех «зеленых»

Партия «зеленых» впервые прошла в Бундестаг в 1983 году — тогда они получили около 6% процентов голосов. В 1998 году «зеленые» впервые участвовали в формировании правительства на правах младшего партнера: лидер «зеленых» Йошка Фишер стала вице-канцлером и министром иностранных дел. После выборов 2005 года правительство сформировали Христианско-демократический союз под руководством Ангелы Меркель и социал-демократическая партия Германии. Правительственный расклад с тех пор не менялся, и «зеленые» на федеральном уровне находились в оппозиции.

Основа программы «зеленых» — защита климата: экономное использование природных ресурсов, фокус на возобновляемые источники энергии, отказ от атомной энергии. Кроме того, «зеленые» позиционируют себя как партия, которая борется за права ущемленных групп. Один из пунктов их программы — «женские» квоты в учебных заведениях и на предприятиях, чтобы реализовать принцип равного доступа к образованию и труду мужчин и женщин. «Зеленые» выступают за бОльшую интеграцию иммигрантов в жизнь Германии — в частности, предлагают наделить жителей страны, не являющихся гражданами ЕС, правом участвовать в муниципальных выборах. «Зеленые» также первыми заговорили о проблемах гомосексуальных жителей Германии и всегда выступали за легализацию однополых браков.

В последние годы «зеленые» активно укрепляли свои позиции на земельных выборах.

В 2011 году представитель «зеленых» впервые возглавил региональное правительство в земле Баден-Вюртемберг. Партия последовательно улучшает свой результат на выборах в Европарламент: если в 2014 году «зеленые» получили лишь 10.7% голосов, то в 2019 — уже 20.5%.

На последних федеральных выборах в Бундестаг партия набрала 8.9% голосов — не слишком большой результат. Однако опросы избирателей показывают, что на предстоящих выборах результат может быть совсем другой.

Во-первых, уходит Ангела Меркель — как ни крути, многие, голосуя за ХДС, голосовали именно за нее. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заменила Меркель на посту председателя партии в 2018 году, год спустя сама отказалась от этой должности, тем самым показав: заменить Меркель сложно.

Во-вторых, рейтинги ХДС, который пока возглавляет правительство, падают на фоне пандемии: немцы устали от бесконечных ограничений и затянувшегося локдауна.

На последних выборах ХДС набрал 32.9%. По данным опроса, проведенного немецким изданием Tagesspiegel 7 мая, если бы выборы состоялись в эти выходные, за «зеленых» проголосовали бы 26% избирателей, за ХДС — 25%. Другие исследования показывают похожие цифры. Так, опрос, проведенный 5 мая центром изучений общественного мнения Forsa, показал, что сейчас «зеленых» готовы поддержать 28%, ХДС — 23%.

Если этот расклад сохранится к выборам и «зеленые» займут первое место, они вполне могут создать правящую коалицию с идеологически довольно близкими свободными демократами и социал-демократами. Тогда ХДС впервые за 16 лет окажется в оппозиции.

Чего ждать от Анналены Бербок?

Бербок уже дала понять, что в случае победы тема защиты окружающей среды останется ее приоритетом. «Защита климата — это задача нашего времени, задача моего поколения», — заявила она на первой пресс-конференции в качестве кандидата в канцлеры.

Кроме того, центральной темы для Анналены Бербок является защита прав семей и детей. В феврале, выступая в ток-шоу на телевидении, она заявила, что правительство во время пандемии оказывают недостаточную поддержку детям из социально незащищенных семей. «Мы теряем наших детей», — отметила она.

В вопросах внешней политики Бербок выступает за усиление единой европейской линии и считает, что необходимо больше давить на Россию. Кроме того, потенциальный канцлер — большой противник строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Если голос Германии в вопросах внешней политики ослабеет — будь то относительно украинского конфликта, по отношению к России или к проекту «Северный поток — 2» — Европа будет разрушена», — заявила она в середине апреля.

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