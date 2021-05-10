Глава МИД Австрии высказался за «четкую грань» по отношению к белорусским властям 1 10.05.2021, 11:42

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Александр Шалленберг

Вена выступает за диалог с белорусами, а не официальным Минском.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Евросоюз должен определить четкие грани в отношении к белорусским властям, в том числе в контексте диалога с Россией.

«Я думаю, в вопросе Беларуси нам нужна четкая грань по отношению к действующим властям, а также четкая перспектива для населения Беларуси. Если в дальнейшем наконец-то сможет настать демократия, что можно будет рассматривать в качестве возможностей для будущего сотрудничества с Европейским союзом», — сказал Шалленберг перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Он призвал ЕС работать в первую очередь с белорусским гражданским обществом. Шалленберг также высказался за единую позицию ЕС в отношении России, призвав послать Москве четкий сигнал. При этом должен быть учтены Украина и Беларусь.

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