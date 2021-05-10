Virgin Hyperloop готовит революцию в сфере путешествий 10.05.2021, 11:45

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Американская компания хочет запустить коммерческие поездки со скоростью 1200 км/ч.

Хотя Virgin Hyperloop все еще находится на ранней стадии, сооснователь и главный исполнительный директор проекта Джош Гигель прогнозирует запуск коммерческих перевозок уже в 2027 году, сообщает Reuters (перевод — liga.net).

По словам Гигеля, капсулы на магнитной подушке будут разгоняться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1200 км/ч. Капсулы будут рассчитаны на 28 пассажиров и могут быть адаптированы для поездок как на большие, так и короткие расстояния, а также для перевозки грузов.

Это станет первым видом транспорта за последние 100 лет, который произведет революцию в сфере путешествий, как это сделали в свое время автомобили, поезда и самолеты, отметил Гигель. "Это начинается с того, что два человека едут на Hyperloop. А заканчивается тем, что сотни миллионов людей едут на Hyperloop", – сказал он.

Virgin Hyperloop планирует сначала развивать пассажирские маршруты в Индии, где транспортная система перегружена, и в Саудовской Аравии, где отсутствует инфраструктура. "Это будет похоже на самолет при взлете, когда он набирает скорость", – говорит Гигель.

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