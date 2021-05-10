Президент Польши на саммите членов восточного фланга НАТО: Мы должны быть готовы защитить суверенитет Беларуси 3 10.05.2021, 14:52

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Анджей Дуда

Анджей Дуда поддержал стремление белорусов к демократии.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Мы бы очень хотели, чтобы эта страна двигалась в направлении демократии, чтобы страна стала действительно полностью суверенной и независимой. Мы бы хотели, чтобы устремления белорусского народа и всех жителей, граждан Беларуси были реализованы», – сказал президент Польши.

Дуда отметил, что в сегодняшней ситуации надо проявлять бдительность и быть готовыми защищать Беларусь.

«Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы ее сохранить ее суверенитет», – заявил Дуда.

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