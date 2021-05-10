В Тунисе и Египте ввели локдаун: чего ожидать белорусским туристам? 10.05.2021, 17:24

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В Египте введенные ограничения распространяются на курортные зоны вблизи Каира и Александрии.

Африканские страны ужесточили карантинные меры. С 9 по 16 мая в популярных для туристов Тунисе и Египте ввели локдаун.

Что же будет с белорусскими туристами, которые отправились или только собираются улететь на отдых? Этот вопрос задали представителям турбизнеса, пишет «Вечерний Гродно».

Оказалось, что введенный в Тунисе локдаун не означает, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация, речь идет о локальном локдауне исключительно в связи с окончанием священного месяца Рамадан, когда принято принимать гостей, ходить в гости, собираться большими семьями и компаниями, вести очень активную светскую жизнь. И чтобы сохранить здоровье, стабильность и туристический летний сезон 2021, власти страны ввели временные ограничения, которые касаются местных жителей. Меняется время комендантского часа, поездки между городами для жителей Туниса оказываются под запретом.

Туроператоры работают в обычном режиме, экскурсии на период 9-16 мая будут проводиться, они не отменяются, маршруты будут скорректированы.

Помимо выезда организованными группами с туроператором, туристы могут покидать территорию отелей, соблюдая необходимые меры профилактики (социальная дистанция, ношение маски, использование санитайзера), однако все объекты городской инфраструктуры на обозначенный период будут закрыты.

В Египте введенные ограничения распространяются на курортные зоны вблизи Каира и Александрии, а также на крупные города. Согласно информации от египетских партнеров, вводимые ограничения не распространяются на курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам. Никаких изменений в полетной программе или режиме работы объектов размещения не планируется. Туристы будут отдыхать в обычном формате, все экскурсии проходят по запланированному графику.

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