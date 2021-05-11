В Будславе горит знаменитый костел 9 11.05.2021, 9:11

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фото: Catholic.by

(Обновляется) Чудотворную икону Матери Божьей Будславской удалось вынести в безопасное место.

В Будславе горит костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Это национальный санктуарий, куда ежегодно приходят тысячи пилигримов со всей Беларуси, сообщил «Белсат».

«Прямо сейчас горит крыша Будсловского костела. Возможность обрушения», — подтвердили информацию читатели Charter97.org.

Сайт catholic.by сообщил, что утром 11 мая в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской на крыше возникло возгорание. Пожарные прибыли на место происшествия. Верующих призывают к молитве.

Как сообщил настоятель прихода в Будславе ксендз Дмитрий Дубовик, Святейшее таинство и икона Матери Божьей Будславской сразу после появления дыма были вынесены в безопасное место.

С помощью волонтеров из костела также было вынесено все, что только возможно: литургические принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи.

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич призывает верующих к молитве через заступничество святого мученика Флориана о спасении Будславской святыни, которая является не только центром духовной жизни, но и уникальным памятником архитектуры и искусства.

Из Газы (Островецкий район) в Будслав были направлены дополнительные пожарные расчеты, в распоряжении которых имеются пожарные лестницы большой длины для тушения кровли на высоких зданиях.

Читатели «Нашай Нівы» сообщили, что костел в Будславе горит открытым пламенем, а часть крыши ужо обвалилась.

Пожарные по рациям передали, что изнутри костела действовать невозможно. Работают на лестницах. На пожар съехались бригады из всех соседних районов Минской и Витебской областей.

Люди считают, что крышу спасти вряд ли удастся. Белорусскому народу предстоит большая работа по ее восстановлению.

«Радыё Свабода» сообщило, что крыша костела обрушилась.

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