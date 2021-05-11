Лукашенко пытается скрыть секретную подготовку к своему бегству? 14 11.05.2021, 9:35

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9 мая 2021 года войдет в историю как день капитуляции узурпатора.

Девятого мая этого года белорусы уже назвали Днем капитуляции Александра Лукашенко. В День Победы узурпатор подписал декрет «О передаче власти Совету Безопасности»… в случае своей смерти, сообщает «Белсат».

Вторая особенность - имеет исторический смысл-считают в офисе Светланы Тихоновской. Речь о подписании Лукашенко в День Победы декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

«По сути в этом декрете написано — «меня убьют» и после этого будет то и то: Совет Безопасности введет военное положение, чрезвычайную ситуацию и будет чем-то вправлять. Именно так это нужно читать. Или же за этим они пытаются скрыть его секретный отъезд в скором времени. Вот это очень интересно» — прокомментировала декрет №2 пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

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