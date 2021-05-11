В Беларуси некому заменить ушедших из медицины специалистов 11.05.2021, 11:19

Численность средних медицинских работников за 2020 год снизилась до рекордных значений — 113 тысяч человек.

Это минимальное значение за всю историю Беларуси, начиная со второй половины 1980-ых, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Тем не менее, потребность в кадрах растет, поскольку пандемия коронавируса, множественные репрессии и увольнения медиков все еще продолжаются.

Однако, уповать на благоразумие чиновников от медицины не приходится. Со временем, они готовы выдавить из сферы всех «неугодных» специалистов. Проблема, правда, в том, что заменить ушедших из медицины специалистов пока некому.

Студенты, как бы хорошо они ни учились в колледжах и университетах, не обладают достаточным опытом для полноценной работы, а тех, кто сможет передать им знания и опыт, с каждым днем становится все меньше.

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