Литовскому миллиардеру из-за связей с белорусской компанией заблокировали инвестиции 11.05.2021, 15:32

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Гедиминас Жемялис

Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Сотрудничество с режимом становится токсичным.

Правительство Литвы заблокировало планировавшиеся контролируемой Гедиминасом Жемялисом Avia Solutions Group инвестиции в Вильнюсском аэропорту. Причиной называются его связи с Россией и Беларусью, сообщает Delfi.

В начале марта глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что у разведки есть серьезные сомнения в надежности Avia Solutions Group: «О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в надежности и деятельности компании. Конкретно я не стану называть, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили», - заявил он представляя в Сейме годовую оценку угроз для нацбезопасности.

Как пишет портал 15min.lt, правительству Литвы могли не понравиться не только связи группы с российскими структурами, но и вероятные связи с фармацевтическим предприятием в Беларуси.

Компания Жемялиса ZIA Valda в 2015 году учредила в Беларуси с партнерами предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод в Бешенковичах. Одним из ее партнеров была связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.

При пуске предприятия в 2016 году сообщалось, что АО Žia Valda принадлежат 57% акций Nativita. Кроме фирмы Гедиминаса Жемялиса свою лепту внесли и долю получили Natco Pharma Limited (Индия), Vitvar (Беларусь), Vita Farma (Словакия).

Правительство Литвы в конце марта не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Как утверждает компания, ее инвестиции в реконструкцию ангара составили бы 7 млн евро, было бы создано 200 новых рабочих мест.

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