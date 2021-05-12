Эксперты Всемирного банка рассказали, что будет с экономикой Беларуси 2 12.05.2021, 8:32

6,532

Прогноз резко отличается от ситуации по региону.

Всемирный банк прогнозирует довольно быстрое восстановление экономик региона Европы и Центральной Азии в результате постепенной отмены ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, и государственной поддержки пострадавших от последствий пандемии отраслей. Экономика региона, по прогнозам экономистов Всемирного банка, вырастет на 3,6 % в 2021 году и на 3,8 % в 2022м, вот только белорусскую экономику в этом году ожидает спад на 2,2 %,рецессия, а в перспективе, возможно, слабое восстановление, пишет издание «Белорусы и рынок».

Все большее значение на фоне пандемии приобретает эффективное государственное управление, особенно с учетом того, что государственные расходы в странах региона доходят до 40 % ВВП. «Однако по мере того, как директивные органы пытаются справиться с краткосрочными последствиями для здоровья, образования и экономики, они должны использовать все возможности для решения долгосрочных задач повышения производительности, создания более динамичного частного сектора, улучшения институтов и перехода к более экологичным и низкоуглеродным производствам», — приводится в обзоре цитата из выступления вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.

«Незавершенный переход Беларуси к рыночной экономике обременил ее низкопроизводительным сектором государственных предприятий с высокой долей заемных средств, слабым и долларизованным банковским сектором. Существует сильная зависимость от экспорта сырьевых товаров. По оценкам Национального банка, кредиты, взятые крупными государственными предприятиями, иногда с сомнительной способностью обслуживаться вовремя, за последние несколько лет составляли в среднем 14 % ВВП. Учитывая обесценение иностранной валюты, доля государственного долга в ВВП будет расти», — говорится в региональном обзоре Всемирного банка, опубликованном 30 марта.

В прошлом году ВВП снизился на 0,9 %. Страна не упала глубоко в рецессию только потому, что весь прошлый год государство и государственный сектор стремительно наращивали долги. «В 2020 году отсутствие ограничений на мобильность и облегчение кредита для государственных предприятий предотвратило более глубокую рецессию, в то время как потребность во внешнем финансировании была удовлетворена за счет сокращения резервов и долгового финансирования», — говорится в опубликованном обзоре.

Быстрого восстановления белорусской экономики, в отличие от остальных экономик региона, Всемирный банк не прогнозирует: «В условиях продолжающегося политического кризиса и ограниченного пространства для фискальной или денежно-кредитной экспансии при отсутствии реформ в 2021 году прогнозируется углубление рецессии и медленное восстановление после этого».

Даже до эпидемии коронавируса отсутствие прогресса в реформах уже способствовало резкому замедлению темпов роста, с 2011 года ежегодный прирост ВВП составлял в среднем 0,5 %. Вспышка COVID-19 и политические потрясения после выборов в августе 2020 года еще больше усугубили депрессию домохозяйств и настроения инвесторов, способствовали оттоку вкладов населения и снижению курса национальной валюты по отношению к доллару США на 18 % в течение 2020 года, говорится в обзоре. Как считают аналитики Всемирного банка, политически обусловленная поддержка неэффективных предприятий может привести к дальнейшей эрозии уже истощенных бюджетных и валютных резервов, и это подорвет макрофинансовую стабильность. Релокация ориентированного на экспорт сектора ИКТ может повлиять на экспорт услуг. В случае введения новых экономических санкций увеличатся расходы на ведение бизнеса для отдельных экспортеров.

Аналитики Всемирного банка считают, что в среднесрочной перспективе перед нашей страной стоит задача перехода к экономике, «менее зависимой от переработки нефти», так как скрытые субсидии цен на нефть, которые осуществлялись из бюджета России, иссякают по мере осуществления российского «налогового маневра». Поэтому необходимо провести «реструктуризацию предприятий, рационализацию фонда заработной платы в госсекторе и налоговых расходов». В качестве амортизатора ВБ предлагает усилить поддержку безработных и других уязвимых групп населения.

«Прогноз предполагает углубление рецессии в 2021 году и слабое восстановление после этого, если допустить сохраняющуюся политическую напряженность, негативное влияние на доходы бюджета со стороны российского «налогового маневра» и отсутствие структурных реформ. Недавно объявленное повышение налогов — для сдерживания бюджетного дефицита и дефицита пенсионной системы — нанесет ущерб и без того испытывающему трудности частному сектору, пострадавшему от отсутствия поддержки во время шока COVID-19».

Ситуация, создавшаяся в экономике в 2020 году, будет иметь долгосрочное влияние на частные инвестиции, инфляцию, способность обслуживать кредиты. «Возросшие рыночные процентные ставки и падение доверия инвесторов ослабят внутренние и иностранные инвестиции. Введенный недавно контроль над ценами вряд ли сдержит инфляцию, но при определенных обстоятельствах может вызвать дефицит некоторых товаров. Прогноз на 2021 и последующие годы зависит от внешнего финансирования. В 2021 году потребности во внешнем финансировании будут закрыты за счет сочетания согласованного рефинансирования долга из России и использования резервов, и, таким образом, это представляется управляемым. Однако 2022—2023 годы будут более сложными из-за предстоящих выплат по двусторонним кредитам России в 2022 году, а также погашения основной суммы долга по еврооблигациям и ссуде для АЭС в 2023 году», — говорится в обзоре.

Из-за сокращения поступлений в бюджет и необходимости обслуживать кредиты уровень бедности в стране возрастет, но не намного, прогнозируют аналитики ВБ. Если взять за пороговое значение бедности выживание на 5,5 доллара в день, то можно сказать, что уровень бедности в Беларуси возрастет только на 0,1 п. п.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».