Эксперты: Протесты и санкции уже ударили по ведущим предприятиям госсектора Беларуси 2 12.05.2021, 11:59

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Вскоре против властей будут задействованы еще более мощные рычаги давления.

Евросоюз одновременно готовит и план помощи для новой Беларуси, и новый пакет санкций для диктаторского режима. Поддержка предназначена для будущей власти, санкции – для действующей, пишет «Независимая газета».

О том, что ЕС заканчивает разработку «всеобъемлющего» плана помощи для Белоруссии, сообщила пресс-служба Светланы Тихановской. Он стал предметом обсуждения во время ее онлайн-встречи с генеральным директором Департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR) Мацеем Поповским.

Сообщается, что план предусматривает «финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ, в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов». Обязательное условие предоставления помощи – смена власти. Помощь начнет поступать в переходный период и после проведения новых свободных выборов. Ожидается, что в ближайшее время работа над планом будет закончена и ЕС назовет сумму поддержки, о которой может идти речь.

Одновременно с этим ЕС заявляет о готовности в ближайшие недели принять четвертый пакет санкций для нынешних властей. Об этом заявил верховный представитель ЕC по международным делам Жозеп Боррель. Он отметил, что к репрессиям в отношении несогласных добавилось преследование польского нацменьшинства, и ЕС все это намерен учесть при подготовке четвертого пакета санкций. Принятие этого пакета, в котором еще около 200 фамилий и несколько десятков предприятий, анонсировалось уже не раз. Изначально шла речь об апреле, затем о 10 мая, когда проходило заседание Совета министров иностранных дел ЕС, теперь в качестве ближайшей даты фигурирует июнь.

В то же время эксперты обращают внимание на глубинные качественные показатели в белорусской экономике. В частности, резкое снижение эффективности ведущих предприятий госсектора. Например, МАЗ заработал прибыли около 60 тыс. долл., «Беларуськалий» – около 200 тыс. долл., а «Гродно Азот» вообще оказался в убытках. Власти говорят о влиянии пандемии, эксперты – о роли протестов, а претендовавший на президентское кресло экс-глава «Парка высоких технологий Белоруссии» Валерий Цепкало опубликовал свое расследование, в котором утверждает, что власти вывели деньги за рубеж через офшорные компании.

В любом случае в экономике денег нет, и это ухудшает такие качественные показатели экономического развития, как дефицит бюджета, уровень госдолга, размер золотовалютных резервов. Ожидать улучшения ситуации нет оснований. Более того, вскоре начнут сказываться последствия американских санкций против нефтехимических предприятий.

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