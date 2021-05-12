Суд над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси»: что известно о громком деле 2 12.05.2021, 10:22

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Напуганные власти сделали процесс закрытым.

12 мая Могилевский областной суд начнет рассмотрение уголовного дела семи политзаключенных: Павла Северинца, Дмитрия Козлова, Ирины Счастной, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича.

«Белсат» рассказывает, чем известны эти люди и как они попали под преследование.

Политик и писатель

Павел Северинец

Павел Северинец – известный оппозиционный политик, писатель. Был одним из лидеров «Молодого фронта», входил в руководство Партии БНФ, является соучредителем партии Белорусская христианская демократия.

В конце 2019 – начале 2020 года Северинец организовал серию акций протеста против интеграции с Россией. На волне этих событий политик считался фаворитом праймериз и наиболее вероятным кандидатом в президенты от оппозиции на президентских выборах 2020 года.

В марте Северинец прекратил участие в праймериз из-за спора о влиянии властей на голосование, а потом вообще отказался от участия в выборах. Однако Северинец все равно активно включился в политическую кампанию, выступал на пикетах по сбору подписей за альтернативных кандидатов: призвал к мирным протестам, акциям общественного неповиновения и национальной забастовке.

«Если кто-то может просто прийти и поставить подпись – ставьте. Но этого мало. Если кто-то может высказаться в социальных сетях – делайте это. Но этого мало. Если понадобится выходить на единый общий протест, всем вместе, по всей Беларуси – выходите! Этого может хватить! Если нет – тогда забастовка и экономический бойкот!» – говорил Северинец на пикете в Витебске 31 мая.

7 июня после разрешенного избирательного пикета у Комаровского рынка в Минске Северинца задержали силовики и наказали 15 сутками ареста якобы за участие в несанкционированной уличной акции. За решеткой Северинцу добавляли новые и новые административные аресты, при этом политика держали на Окрестина в невыносимых условиях – в знак протеста он был вынужден порезать себе руку. После 75 суток административного ареста Павла Северинца не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО №1 в качестве фигуранта уголовного дела по ст. 293 УК («Организация массовых беспорядков»).

Таким образом, Павел Северинец находится за решеткой уже более 11 месяцев. Жена заключенного политика Ольга Северинец растит сына Франциска и борется за освобождение мужа.

Ольга Северинец. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В июне 2020 года, после того как стало известно об издевательствах над арестованными на Окрестина, Ольга Северинец обратилась к силовикам с призывом не участвовать в пытках и беззаконии.

Ольга Северинец с сыном Франциском. Минск, Беларусь. 30 июня 2020 года. Фото : ТК / Белсат

«Когда Павел в заключении, то мне как жене самое тяжелое – это ждать в бездействии. И я использую все доступные мне средства, чтобы ему помочь», – рассказывала она в прошлом году «Белсату».

Это не первый случай политически мотивированного уголовного преследования Павла Северинца. В 2005 году он был приговорен к 3 годам «химии» за организацию протестов против баллотирования Лукашенко на третий президентский срок. Во время отбывания наказания на лесозаготовках в деревне Малое Ситно Павел написал книгу «Письма из леса», которая, согласно опросу «Нашей Нивы», была признана лучшей белорусской книгой 2007 года.

В 2010 году Северинец был арестован после президентских выборов, во время которых руководил избирательным штабом кандидата в президенты Виталия Рымашевского. Его обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК). Пять месяцев политик провел в СИЗО КГБ, после чего суд наказал его 3 годами «химии».

Активисты «Европейской Беларуси»

Активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича задержали значительно позже, чем Павла Северинца. Все они – давние и принципиальные противники режима, начинали свою оппозиционную деятельность еще в молодежных организациях «Молодой фронт» и «Зубр» и с тех пор дружили. Активисты всегда активно принимали участие в протестах, за что регулярно попадали под репрессии со стороны спецслужб (аресты, штрафы, избиения).

Евгений Афнагель. Скриншот с видео Белсат/ YouTube

Афнагель после событий 2010 года был вынужден уехать из Беларуси, пять лет провел в эмиграции. Но в 2015 году вернулся на родину, женился и продолжил политическую деятельность. Юхневич из страны не уезжал, но после 2010 года немного отошел от политики, сосредоточился на работе и семье (у Павла две дочери). В 2019 году Юхневич вернулся к активной политической деятельности и вместе с рядом других представителей «Европейской Беларуси» баллотировался в «палату представителей» – правда, еще до начала голосования ЦИК снял себя с выборов.

Павел Юхневич. Фото: eu_by / Telegram

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября 2020 года. В квартиру, где находились Войнич и Юхневич, силовики в масках и с оружием ворвались одновременно через окно и дверь. В квартиру Афнагеля тоже выломали дверь. Активистам «Европейской Беларуси» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года Афнагелю дополнительный было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК («Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование этой деятельности»).

Максим Винярский. Фото: belsat.eu

39-летнего Максима Винярского задержали 22 января 2021 года бойцы ГУБОПиКа. В пресс-релизе МВД утверждалось, что осенью активист якобы призвал людей выходить на митинги бело-красно-белой символикой и «оказывать сопротивление милиции». Винярскому также предъявлено обвинение в подготовке «массовых беспорядков».

Блогер и администратор

Видеоблогер Серый Кот. Фото: «Белсат»

Дмитрий Козлов «попал в политику» в 2017 году во время протестов «нетунеядцев» – тогда в Орше он вышел на свой первый митинг. Дмитрий увлекся политическим блогерством, создал популярный YouTube-канал «Серый кот» (на данный момент на него подписаны более 19 тысяч человек). Баллотировался в депутаты «палаты представителей» во время кампании 2019 года, но его отстранили от выборов за призывы к бойкоту.

Дмитрий активно участвовал в протестах против интеграции с Россией, проводил стримы, призывал к участию в акциях. За это он попал под преследование – всего его наказали 120-ю сутками ареста.

Блогер Сергей Кот. Фото: facebook.com/tonberry2007

С началом президентской кампании 2020 года 31-летний Дмитрий Козлов поддержал Сергея Тихановского, помогал ему информационно. После ареста Тихоновского «Серый кот» призвал выходить на разрешенные в рамках избирательной кампании пикеты в поддержку заключенного блогера.

10 июня Козлова задержали, приговорили к 20 суткам ареста. После этого ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). В декабре 2020 года блогеру предъявили новое обвинение – по ч. 2 ст. 293 УК.

Ирина Счастная. Фото: Ирина Счастная / Facebook

33-летняя Ирина Счастная – общественная активистка, редактор ряда популярных телеграм-каналов («Мая краіна Беларусь», «Беларусь 24» и другие). За Ириной пришли 18 ноября, бойцы ГУБОПиКа были одеты как работники ЖЭСа. Ей предъявили обвинение по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках, якобы выражавшихся в ведении «деструктивных» телеграм-каналов.

Муж Ирины Александр Счастный вместе с 10-летним Германом был вынужден уехать из Беларуси через несколько дней после задержания жены. Сейчас они живут в Киеве. Ее рассказывал Александр в интервью «Белсату», Ирина пишет ему в письмах, что он должен морально готовить сына к тому, «что с мамой он еще не скоро увидится».

«Вообще в последнее время грустные письма, она решила для себя, что будет большой срок. Это невыносимо читать», – говорит Александр.

Известно, что суд над политзаключенными будет происходить в закрытом режиме – даже родственникам не позволят присутствовать на процессе.

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