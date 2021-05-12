В Польше перехватили партию контрабандных сигарет из Беларуси на $2 миллиона

В Польше перехватили партию контрабандных сигарет из Беларуси на $2 миллиона6
- 12.05.2021, 11:33
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Контрабанда ехала из Латвии.
В Польше перехватили очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси. На этот раз — 500 тысяч пачек на 2 млн долларов. Как пишет bialystok.wyborcza.pl, грузовик, в котором нашли контрабанду, ехал из Латвии. Его задержали для проверки возле польско-литовской границы.
51-летний гражданин Латвии по документам вез корма для животных. Но в коробках были найдены сигареты белорусского производства.
Контрабанда сигарет из Беларуси регулярно задерживается в Польше.