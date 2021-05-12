В Польше перехватили партию контрабандных сигарет из Беларуси на $2 миллиона 6 12.05.2021, 11:33

1,696

Контрабанда ехала из Латвии.

В Польше перехватили очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси. На этот раз — 500 тысяч пачек на 2 млн долларов. Как пишет bialystok.wyborcza.pl, грузовик, в котором нашли контрабанду, ехал из Латвии. Его задержали для проверки возле польско-литовской границы.

51-летний гражданин Латвии по документам вез корма для животных. Но в коробках были найдены сигареты белорусского производства.

Контрабанда сигарет из Беларуси регулярно задерживается в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».