В Гонконге на продажу будет выставлен самый большой пурпурно-розовый бриллиант 12.05.2021, 17:00

Ожидается, что финальная цена за ювелирное изделие с ним может достичь 38 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт «Детали» со ссылкой на CNN.

Пурпурно-розовый бриллиант, обладающий сразу несколькими удивительными особенностями, установлен в кольцо из платины. В первую очередь впечатляет вес этого камня – он равен почти 16 каратам. Для сравнения менее 10 процентов подобных бриллиантов имеют вес, превышающий 0,2 карата. Назвали его – «Сакура», из-за схожего оттенка с цветами этого дерева.

A 15.81-carat diamond could fetch up to $38 million when it goes on sale in Hong Kong next week. https://t.co/hgu3WqRROr — CNN (@CNN) May 11, 2021

Вторая его особенность – мельчайшие дефекты на нем можно увидеть лишь при ближайшем рассмотрении. Благодаря этому камень получил дополнительное имя – «Безупречный». Такие алмазы редко можно квалифицировать, как идеальные внутри из-за того, что они имеют «много зернистости».

По последним оценкам экспертов, этот редчайший камень может стать самым дорогим среди пурпурно-розовых бриллиантов среди проданных на аукционе. На данный момент рекорд принадлежит камню схожего цвета с именем «Духи розы». Его продали в прошлом году на аукционе Sotheby's почти за 27 миллионов долларов. А вес его составлял 14,8 карата.

При этом обычный розовый бриллиант, без пурпурного оттенка, может весить в разы больше и стоить дороже. В 2017 году бриллиант весом 59,6 карат продали на аукционе за рекордные 71,2 миллиона долларов.

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