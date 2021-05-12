SWIFT протестирует проведение платежей в цифровых валютах 2 12.05.2021, 18:48

SWIFT может выполнять четыре роли в проведении таких платежей.

Международная система SWIFT начала подготовку к проведению трансграничных переводов цифровых валют, которые выпускают центральные банки разных стран мира. Об этом сообщается в совместном отчете SWIFT и Accenture о цифровых валютах центральных банков, поступившем в РБК. SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений и поставщик финансовых услуг. Ее участниками являются около 11 тыс. кредитных организаций более чем в 200 странах мира.

«Мы начали эксперименты с CBDC (central bank digital currencies. — Прим.), направленные на обеспечение проведения трансграничных платежей для наших членов между цифровыми валютами центральных банков и традиционными платежными системами», — говорится в отчете. Авторы доклада считают, что совместимость цифровых валют с текущей платежной инфраструктурой станет важным фактором их использования в будущем, а SWIFT может играть ключевую роль в платежной экосистеме, включающей цифровые валюты.

Авторы исследования отмечают, что появление цифровых валют центральных банков набирает обороты и уже более половины мировых регуляторов активно рассматривают возможность внедрения нового инструмента. По словам руководителя направления развития инноваций SWIFT Томаса Зака, компания при проработке решения придерживается нейтральной позиции и не отдает предпочтения никаким валютам в отдельности.

Роль SWIFT в проведении платежей в цифровых валютах

Существующие инициативы центральных банков делятся на три варианта использования CBDC: для проведения розничных платежей в онлайне и офлайне, для проведения расчетов в больших суммах, а также для проведения трансграничных платежей.

В ближайшие месяцы SWIFT протестирует создание новой платформы для проведения трансграничных платежей в цифровых валютах. Так, SWIFT может выполнять четыре роли в проведении таких платежей:

Межсетевая техническая поддержка для взаимодействия между CBDC и другими платежными системами. «В этом сценарий SWIFT будет действовать как оркестровка (автоматическое размещение, координация и управление. — Прим.) между системами», — объясняется в докладе.

Быть провайдером платежных услуг с использованием CBDC. Центральные банки, вероятно, создадут основу функциональности CBDC, с помощью которой частные компании смогут разрабатывать свои приложения с использованием таких валют, рассуждают авторы доклада: «SWIFT может использовать свой набор интерфейсов и сервисов для взаимодействия с платежными приложениями CBDC, снижающими стоимость внедрения CBDC».

Предоставлять критически важные сетевые услуги. Например, подтверждение транзакции или нотариальные услуги по определению структуры токена.

Действовать как центральный технический оператор и предоставить свою инфраструктуру для обеспечения функциональности распределенного реестра, с помощью которого созданы CBDC.

Сейчас SWIFT сконцентрирована на изучении первой роли. Остальные будут более детально изучены по мере развития цифровых валют центральных банков.

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