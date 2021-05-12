В Литву планируют перебраться около 80 белорусских IT-компаний 2 12.05.2021, 19:02

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Всего релокацией в Литву интересуются 110 белорусских фирм.

Литва постепенно снимает карантин, и все больше белорусских компаний планируют релокацию в эту страну.

По словам вице-министра экономики и инноваций Йовиты Нелюпшене, которые пересказывает delfi.lt, 43 белорусских предприятия начали процесс перевода своей деятельности в Литву, а 37 еще думают. Всего релокацией в Литву интересуются 110 белорусских фирм. Они могли бы создать в этой стране около 3000 новых рабочих мест. По словам Нелюпшене, такое количество белорусских работников не создаст особого риска на рынке информационных технологий.

Она подчеркнула, что речь идет в первую очередь о специалистах IТ в сфере стартапов, предоставляющих услуги развития бизнеса, создателях игр.

Парламентский комитет утвердил поправки к законам об инвестициях и о занятости, или так называемый пакет о релокации работников. Если поправки будут приняты, льготы смогут получать компании, подписавшие договор инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в 1,5 раза больше средних зарплат в самоуправлении, в котором будут сделаны инвестиции. Нелюпшене сообщила, что такие договоры с правительством подписало уже 71 белорусское предприятие.

Белорусские айтишники переезжают в другие страны после событий 2020 года. Причиной становятся как политические мотивы, так и чисто прагматичные: после выборов 9 августа в Беларуси трое суток был отключен интернет.

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