В Польше за последние пять лет стало в 100 раз больше частных солнечных батарей на крышах домов 4 13.05.2021, 10:59

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Варшава намерена улучшить экологическую обстановку в стране.

В Польше за последние пять лет стало в 100 раз больше частных солнечных батарей на крышах домов. Если пять лет назад их было всего 4 тысячи, то к концу 2020 года – уже более 400 тысяч, пишет «Европульс».

С помощью возобновляемых источников энергии Польша намерена улучшить экологическую обстановку в стране.

Сегодня в среднем по Евросоюзу 32% электроэнергии удается получать из возобновляемых источников, и эта доля постепенно растет. Пять стран ЕС уже смогли получить больше половины электричества из альтернативных источников. Больше всего «зеленой» энергии оказалось у Австрии (73% получено из возобновляемых источников), за ней следуют Швеция (66%), Дания (62%), Литва (53%) и Португалия (52%).

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