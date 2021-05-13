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Белорусы всего мира призывают компанию Yara не финансировать режим Лукашенко

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  • 13.05.2021, 21:05
  • 2,060
Белорусы всего мира призывают компанию Yara не финансировать режим Лукашенко

Белорусы провели акцию-обращение к норвежской компании.

Белорусы всего мира призывают компанию Yara к благоразумию. Хватит спонсировать контрабандистов и похитителей людей!

Сегодня Белорусский Дом в Украине в дружной компании соотечественников пришли в местный офис компании Yara, чтобы узнать:

- Сколько еще рабочих Беларуськалия должны похитить подельники Лукашенко?

- Сколько еще контрабандных сигарет должно прибыть в Европу под видом удобрений Yara?

- Сколько еще семей рабочих Беларуськалия должны бежать из своей страны, спасаясь от репрессий?

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