Спикер Сейма Литвы: Мы должны продолжать бороться и наносить удары по режиму Лукашенко 1 13.05.2021, 22:40

фото: Lietuvos Respublikos Seimas

Режим обязательно рухнет.

Обо этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» рассказала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

- Литва всегда была большим другом белорусского народа, но особенно с тех пор, как в августе прошлого года начались акции протеста. Как вы думаете, как долго будет находиться у власти Александр Лукашенко, несмотря на то, что протестная активность снизилась? И что может сделать ЕС, чтобы помочь восстановить демократию в Беларуси?

- Мы стараемся делать все, чтобы поддержать демократическую оппозицию в Беларуси, но также поддерживать межличностные отношения с нашими соседями, которые очень близки нам. Всего десятки километров отделяют нас от страны, которая, кажется, находится в совершенно другой реальности. Это очень странное чувство. Но это вызывает в литовском обществе большую симпатию. Когда в августе прошлого года были объявлены результаты фальшивых выборов в Беларуси, в Литве прошли огромные демонстрации - «Дорога свободы», соединявшая Вильнюс и границу с Беларусью, в которых приняли участие около 50 тысяч человек. Так что это была впечатляющая демонстрация намерения помочь соседям.

Что может быть сделано? Мы организуем множество масштабных мероприятий с участием демократической оппозиции Беларуси, интеллигенции и ученых. Мы стараемся привлечь внимание политиков из крупных стран ЕС к ситуации в Беларуси. В этом контексте ситуация немного похожа на нашу деятельность в отношении Украины. Очень важно, чтобы ни один политик в ЕС не начал думать, что статус-кво - это нормально, что мы ничего не можем с этим поделать.

Когда мы говорим о Лукашенко, о конце его режима, мы должны понимать, что такие режимы не падают после первого удара. Мы должны продолжать бороться и наносить эти удары.

В литовском парламенте мы взяли под опеку некоторых политических заключенных, которые были заключены в тюрьму без предъявления обвинений или по сфабрикованным обвинениям и содержались в ужасных условиях в течение многих месяцев. И, конечно же, они стали мучениками этого режима.

Очень надеюсь, что это не вопрос очень далекого будущего, когда мы увидим изменение ситуации в Беларуси, потому что мы видим много перспективных представителей молодого поколения политиков, которые стремятся до конца бороться за демократию в этой стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».