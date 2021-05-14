Грандиозные планы властей могут оказаться пшиком 1 14.05.2021, 10:17

1,724

Cтатистика говорит о том, что инвестиционная активность в Беларуси заметно просела.

Белорусское правительство планировало в 2021 году запустить новый инвестиционный цикл. Однако по факту в стране наблюдается низкая инвестиционная активность, и грандиозные планы экономических властей оказались под угрозой срыва, пишет сайт naviny.by.

Вместо инвестиционного бума — стагнация

На этот год власти планировали экономический рост на 1,8%, а в целом за новую пятилетку — на 21,5%. Предполагалось, что одним из драйверов роста экономики уже в 2021 году станет запуск нового инвестиционного цикла.

Проект программы социально-экономического развития, который был разработан еще в прошлом году, но до сих пор не принят, предполагает, что в 2021-м инвестиции в основной капитал увеличатся на 2%, а в целом за пятилетку — на 22,4%.

Однако по факту в Беларуси в этом году наблюдается низкая инвестиционная активность.

Инвестиции в основной капитал сократились в первом квартале на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств — на 12,3%. Физические объемы импорта инвестиционных товаров сократились на 12,8%.

В общем, статистика говорит о том, что инвестиционная активность в Беларуси заметно просела по сравнению с прошлым годом, и на это уже обратили внимание зарубежные наблюдатели.

Эксперты Евразийского банка развития полагают, что слабая инвестиционная активность связана с повышенной неопределенностью, которая сложилась в стране после выборов, а также с двумя другими причинами.

«Инвестиционную активность ограничивают как повышенная неопределенность, так и снижение объемов рыночного кредитования и неустойчивое финансовое положение предприятий. Эти факторы продолжат сдерживать динамику инвестиций в текущем году», — считают аналитики евразийского банка.

С учетом слабой инвестиционной активности в Беларуси и в отсутствие иных точек роста экономисты прогнозируют стагнацию белорусской экономики в текущем году.

Так, американское рейтинговое агентство Fitch Ratings предполагает, что белорусская экономика вырастет в этом году всего на 0,7%. Аналитики западного агентства надеются, что приоритетом для белорусских властей будет оставаться макроэкономическая стабильность. При этом они отмечают, что «ухудшение доверия [белорусского общества] к проводимой политике способно усилить факторы макрофинансовой уязвимости».

Прогноз Евразийского банка развития, который остается одним из немногих кредиторов нашей страны, не лучше — аналитики банка прогнозируют рост ВВП Беларуси всего на 0,1% в этом году. При этом в макрообзоре ЕАБР, который был опубликован на этой неделе, аналитики дают понять, что могут пересмотреть в июне в сторону ухудшения прогноз на этот год в случае негативного влияния американских санкций на нашу экономику.

Новый инвестиционный цикл запускать не за что

Эксперты отмечают, что инвестиции в основной капитал являются одним из важных факторов экономического роста. Однако ожидать, что этот фактор в ближайшее время станет основой устойчивого роста, вряд ли стоит. Пока наблюдатели не видят предпосылок для положительной динамики внутренних инвестиций.

«Отрицательная динамика внутренних инвестиций в 2021 году объясняется тем, что госпредприятия зачастую сильно закредитованы, и у них нет возможности привлечь финансирование для реализации новых инвестпроектов. В то же время доверие частных компаний к государственным институтам, к правовой системе подорвано, и поэтому, не понимая, что может быть завтра, они также ограничивают инвестиционную активность», — отметил в комментарии научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

Схожее мнение высказывают и другие эксперты.

«Частный сектор в целом выражает невысокую готовность инвестировать, когда в стране сохраняется экономический пессимизм. Кроме этого, ставки по кредитам в Беларуси находятся на повышенном уровне, государство также сократило финансирование инвестиций. С учетом перечисленных факторов и наблюдается отрицательная динамика внутренних инвестиций», — пояснила в комментарии научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

В нынешних условиях экономистам сложно представить ситуацию, которая бы позволила правительству запустить анонсированный новый инвестиционный цикл.

В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств республиканского бюджета, направленных на финансирование инвестиций в основной капитал, снизился на 12,1%. Местные бюджеты снизили инвестиционные расходы на 28,3%.

«Финансирование инвестиций за счет собственных средств предприятий сократилось на 11%, за счет банковских кредитов — на 12,7%. Поэтому пока не вырисовывается картина, каким образом и за счет каких источников финансирования может быть обеспечен запуск нового инвестиционного цикла», — констатирует Точицкая.

Напомним, проект программы социально-экономического развития на эту пятилетку предусматривает, что в 2021 году инвестиции в основной капитал вырастут на 2%, в 2022-м — на 3,9%, в 2023-м — на 4,2%, в 2024-м — на 5%, в 2025-м — на 5,6%.

Стоит ли ожидать рост инвестиционной активности, который власти называют новым инвестиционным циклом?

«За последнее десятилетие многие крупные госпредприятия значительно сократили численность своих работников. В экономике может расти доля частного сектора, но для этого должны произойти институциональные реформы, прийти прямые иностранные инвестиции. Без всего этого рассчитывать в масштабах страны на запуск нового инвестиционного цикла не приходится», — резюмировал Мазоль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».