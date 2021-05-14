Сотни человек пришли поддержать фигурантов «дела студентов» в Минске 14.05.2021, 10:30

Процесс начался в суде Советского района.

14 мая суд Советского района Минска начинает рассматривать «дело студентов», которых задержали в ноябре 2020-го. Всего в деле 12 обвиняемых: десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподавательница БГУИР. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. Предполагается, что рассматривать дело будут несколько недель, пишет tut.by.

Дело студентов рассматривает суд Советского района Минска — в здании Дома правосудия на Семашко, 33. Когда студентов задержали, была поздняя осень, сейчас — глубокая весна.

К Дому правосудия, где будет проходить процесс, друзья и родственники обвиняемых стали приходить сильно заранее — к 9.30.

Как сообщает «Белсат», поддержать фигурантов «дела студентов» пришли более 200 человек.

Виталий Будько — отец задержанной Каси из БГПУ — тоже уже здесь. За эти полгода он ни разу не видел дочь: на единственное свидание с ней смогли попасть только мама и бабушка девушки. Увидит ли он дочку сегодня? Тоже не уверен: как ему объяснили, для слушателей в зале предусмотрено всего 20 мест, а обвиняемых — 12, и у каждого не по одному родственнику.

Молодые люди, которые пришли поддержать студентов, собираются на крыльце Дома правосудия, проходят внутрь, но быстро выходят.

— Сказали, что в зале мало мест, поэтому сначала будут пускать только родственников. Спросили, можем ли мы хотя бы под дверями постоять? Ответили, что нет, потому что «ковид». И это сказал человек без маски, — возмущаются молодые люди и остаются стоять на крыльце.

Заседание назначено на 10.30. Процесс ведет судья Марина Федорова. Первыми в зал пропускают адвокатов, затем — по два родственника каждого обвиняемого, объявила помощница председателя суда Советского района. Журналистов и просто слушателей допустят только в том случае, если в зале останутся свободные места.

Что произошло?

12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета пришли из КГБ. Дома у всех прошли обыски, после их увезли в Комитет госбезопасности. Спустя две недели задержали еще одну студентку.

Кого судят?

В деле — 12 обвиняемых. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. Это студенты БГУ (незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, Мария Каленик — из Академии искусств, Глеб Фицнер из МГЛУ, а также преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

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